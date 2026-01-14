CAN 2025 : Le Maroc jouera la finale contre le Sénégal

Les deux dernières affiches de cette CAN 2025 sont connues. Le Maroc affrontera le Sénégal en finale alors que le Nigeria et l’Égypte se défieront lors du match de classement.

CAN 2025 : le Nigeria perd aux tirs au but face au Maroc

Tard dans la nuit ce mercredi, le Maroc s’est qualifié pour la finale de la CAN 2025 face au Sénégal après sa victoire sur le Nigeria lors de la séance de tirs au but. Les Lions de l’Atlas ont réussi à s’offrir le Nigéria au bout d’une longue soirée.

Porté par un public en une très grande fusion au stade Prince Moulay Abdellah, le Maroc a composté son billet pour la finale de la CAN 2025 en venant à bout du Nigeria au terme d’un duel étouffant. Un gros choc qui a finalement été conclu aux tirs au but (3-2 tab.). Et ceci, bien après 120 minutes sans but (0-0), mais largement dominées par les Lions de l’Atlas. La séance fatidique a finalement tourné à l’avantage des hommes de Walid Regragui, emmenés par un grand Yassine Bounou encore une fois décisif.

Le portier d’Al-Hilal s’est chargé de stopper deux tirs au but des joueurs nigérians. Avec ce succès, le Maroc poursuit son grand rêve de décrocher cette CAN 2025 à domicile.

Les Lions de l’Atlas défieront maintenant le Sénégal pour une finale de rêve. Ce sera dimanche prochain à partir de 19h GMT. L’occasion d’aller chercher, à domicile, un titre qui fuit le Maroc depuis 1976. La petite finale se jouera samedi entre Égyptiens et Nigérians.