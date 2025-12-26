CAN 2025 : rumeurs de distribution gratuite de tickets, la CAF s’explique

Au Maroc, la deuxième journée de la phase de Poules de la CAN 2025 s’ouvre ce vendredi 26 décembre 2025. Alors que certaines rumeurs font état d’un accès gratuit à certains matchs de la compétition, la Confédération Africaine de Football (CAF) est sortie du silence.

CAN 2025 : entrée gratuite dans les stades, la CAF dément

Avant de coorganiser la Coupe du Monde 2030 aux côtés de l’Espagne et du Portugal, le Maroc fait face à son premier grand défi en accueillant la CAN 2025. Aujourd’hui, ses infrastructures de qualité en font un hôte de choix pour le tournoi. Depuis le début du tournoi, certains matchs pourtant annoncés « sold out » se sont joués dans des stades pas remplis. Selon une source proche de la CAF interrogée par L’Équipe, le marché noir expliquerait en partie le phénomène. Certains revendeurs auraient ainsi acheté en gros en tentant de revendre des places coûtant 50€ au prix de 500€, sans anticiper les changements de système pour éviter de type de pratiques.

Comme on a pu le constater, le budget des spectateurs reste un facteur influent dans la fréquentation des matchs et le remplissage des stades. Lundi dernier, certains médias indiquaient que la CAF avait fait le choix d’ouvrir gratuitement les portes du stade Adrar (Agadir) pour le match Egypte-Zimbabwe (1-2), qui aurait attiré 35 000 personnes d’après l’AFP (sur 45 000 environ).

Questionnées par Le 360, des sources concordantes au sein de l’instance démentent formellement cette rumeur. Les mêmes sources précisent « qu’aucune procédure de distribution gratuite de billets, y compris pour les places invendues, n’est prévue avant les rencontres », et que la billetterie de la CAN 2025 « est strictement encadrée par un dispositif réglementaire clair, conforme aux standards de la CAF, et toute communication officielle en la matière relève exclusivement des canaux institutionnels. »