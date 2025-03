Au Ghana, l’inflation sur les produits alimentaires et non alimentaires a connu une baisse à la fin du mois de février. Elle est descendue à 23,1 % en glissement annuel contre 23,5 % en janvier, selon une information relayée par le service des statistiques du pays. Cette diminution est liée à un ralentissement de la hausse des prix des produits alimentaires et non alimentaires.

Ghana : baisse de l’inflation des prix des produits alimentaires

La cherté de la vie au Ghana diminue progressivement. Cette tendance a été particulièrement observée sur le prix des produits alimentaires, qui ont enregistré une baisse au cours des quatre derniers mois. Entre novembre 2024 et février 2025, l’inflation alimentaire a perdu deux points de pourcentage. Selon le statisticien du gouvernement, Samuel Kobina Annim, le prix des produits alimentaires a chuté à 28,1 % en février, contre 28,3 % en janvier. Quant à l’inflation des biens non alimentaires, elle est passée de 19,2 % à 18,8 %, a-t-il souligné lors d’une conférence de presse le 5 mars.

En comparaison mensuelle, les prix à la consommation ont progressé de 1,3 % en février, enregistrant ainsi leur plus faible hausse en quatre mois, après une augmentation de 1,7 % en janvier. La relative stabilisation du taux de change du cedi ghanéen pourrait avoir contribué à atténuer la pression sur les prix.

Cependant, bien que l’inflation ait diminué en février, elle reste la troisième plus élevée des dix derniers mois. Le Ghana doit donc encore faire face à des défis structurels, notamment dans les secteurs clés du cacao et de l’or, même s’il sort progressivement de sa crise économique, qui pourrait durer une génération.

Un objectif d’inflation encore lointain pour la Banque du Ghana

Malgré la baisse de l’inflation, la Banque du Ghana peine encore à atteindre son objectif, qui est fixé à 8 %, avec une marge de fluctuation comprise entre 6 % et 10 %. Face à ce rythme de diminution relativement lent, l’institution reconnaît qu’il faudra davantage de temps pour que l’inflation se stabilise dans la fourchette cible.

Bien que la tendance à la baisse de l’inflation soit un signe positif pour la stabilité économique, la Banque du Ghana et les opérateurs économiques doivent rester prudents. L’évolution des cours des matières premières et la résilience de la monnaie nationale seront des facteurs déterminants pour l’inflation dans les mois à venir.