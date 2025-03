L’attaquant marocain Hamza Igamane réalise une saison impressionnante avec les Rangers et attire l’attention de plusieurs grands clubs européens à l’approche du mercato estival. Arrivé l’été dernier en provenance de l’AS FAR, Igamane s’est imposé en Scottish Premiership, où il totalise 13 buts et 3 passes décisives en 35 matchs.

Mercato : Hamza Igamane devrait quitter les Rangers cet été

Le jeune talent de 22 ans est désormais dans le viseur de plusieurs clubs, dont le FC Séville, l’Olympique de Marseille et Everton FC. Selon l’entourage du joueur à Afrique-Sur7, le club andalou suit de près l’attaquant, notamment en raison de son âge, de son potentiel de progression et de son prix encore abordable. Une bataille contre l’OM, lancé au trousses de plusieurs autres pistes, dont Aymeric Laporte d’Al-Nassr, sera rude cet été.

Lire aussi : CAN 2025 : suivez la cérémonie du tirage au sort en direct

Sous contrat avec les Rangers jusqu’en juin 2029, Hamza Igamane figure parmi les options privilégiées pour renforcer l’attaque de ces clubs. Son avenir en Europe semble prometteur et pourrait bien se dessiner lors du prochain mercato estival.