La Ligue des Nations met fin au CHAN en Afrique

Bien avant la grande finale de la CAN 2025 ce dimanche soir entre le Sénégal et le Maroc, le président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Patrice Motsepe a annoncé la fin du CHAN (Championnat d’Afrique des Nations).

CAF : plus de CHAN en Afrique

« Le CHAN est un gouffre financier spectaculaire… », a annoncé ce samedi 17 janvier 2026 le président de la Confédération africaine de football. C’était à l’occasion d’une conférence de presse devant les journalistes. Alors que la Coupe d’Afrique des Nations se jouera désormais tous les quatre ans au lieu de deux, c’est donc une nouvelle évolution majeure qui se profile dans le calendrier du football africain.

Désormais, la Ligue des Nations va s’insérer dans le calendrier, sur le modèle de ce qui se fait en Europe. « Je peux vous le dire maintenant, la Ligue des Nations va prendre la place. Nos compétitions vont être ré-examinées et je peux vous dire désormais qu’il n’y aura plus de CHAN. Le CHAN ne sera plus nécessaire. Parce qu’il faut avoir assez de compétition mais il n’en faut pas trop… et celle ci sera de classe mondiale. », a déclaré Patrice Motsepe.

Créé en 2009, le CHAN constituait l’équivalent de la CAN des joueurs locaux. L’idée était de servir de vitrine pour les footballeurs des championnats africains. Cela a permis a plusieurs joueurs de se révéler comme récemment le Sénégalais Lamine Camara ou encore le Marocain Ayoub El Kaabi, désormais titulaire avec les Lions de l’Atlas.

La Ligue des Nations pour donc permettre de découvrir de nouveaux grands espoirs du football Africain ? Selon Patrice Motsepe, la réponse est oui. La première édition de la Ligue des Nations aura lieu en 2029.