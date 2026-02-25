PSG : Accusé de viol, Achraf Hakimi encore face à la justice

Ce mardi 24 février, Achraf Hakimi est repassé devant la justice pour faire face aux accusations de viols.
Affaire viol : Achraf Hakimi clame toujours son innocence
Même si Achraf Hakimi fait toujours face aux accusations de viol, le PSG n’entend rien bouleverser quant à son latéral marocain. Le joueur conteste toujours les faits qui lui sont reprochés et qu’il est présumé innocent. En privé, le club de la capitale française affirme rester au soutien d’Achraf Hakimi et entend le protéger pour qu’il continue de travailler sereinement.
Ainsi, le PSG n’a pas changé de position depuis la divulgation de cette affaire il y a trois ans : il soutient son joueur, présumé innocent tant que le jugement n’a pas livré son verdict. Achraf Hakimi devrait bien être titulaire ce mercredi soir en barrage retour de la Ligue des champions contre l’AS Monaco.
Interrogé ce mardi en conférence de presse, Luis Enrique a commenté l’affaire d’un « c’est entre les mains de la justice », en espagnol pour être certain d’utiliser les mots qui lui semblaient le plus appropriés face à cette information qui a secoué le club.
Il faut dire que cette accusation de viol n’a eu aucun impact sur les performances d’Achraf Hakimi. Depuis 2023, son niveau n’a jamais chuté, bien au contraire. Le Marocain a fini à la 6e position au classement du Ballon d’or 2025. Il a été sacré Ballon d’or africain en décembre. Dans l’équipe de Luis Enrique, il s’est imposé comme un rouage essentiel du jeu de position prôné par l’Espagnol.