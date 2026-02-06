© Maroc : Walid Regragui démissionne, la fédération dément

Quelques semaines après la défaite en finale de la CAN 2025 face au Sénégal, Walid Regragui a décidé de poser sa démission avec le Maroc ce vendredi 6 février 2026. Mais, du côté de la Fédération marocaine de football aucune décision n’a été annoncée.

Maroc : la fédération dément la démission de Walid Regragui

Lors de la finale de la CAN 2025, Walid Regragui était à un petit penalty de rentrer encore plus dans la légende du Maroc. Le sélectionneur des Lions de l’Atlas avait réussi à ramener son équipe jusqu’en finale de CAN, une première depuis 2004. Malgré très décrié depuis l’échec à la CAN 2023 en Côte d’Ivoire, l’ancien coach du Wydad Casablanca a réussi à faire taire les critiques dans cette Coupe d’Afrique. Toutefois, une aventure sur le banc du Maroc est épuisante, et alors que la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu cet été de l’autre côté de l’Atlantique arrive à grands pas, la question de son avenir se posait forcément.

Walid Regragui savait lui-même que son avenir sur le banc dépendait de son parcours à la CAN 2025. Ce jeudi, le technicien a lui-même décidé posé sa démission à la Fédération marocaine. Lassé de cette compétition éprouvante, Regragui ne souhaite pas continuer l’aventure avec les Lions de l’Atlas. Il reste désormais à savoir quelle décision va prendre la FRMF après cette décision qui a de quoi surprendre.

La FRMF a d’ailleurs publié un communiqué pour démentir la démission de son sélectionneur. « La Fédération Royale Marocaine de Football dément catégoriquement les informations qui circulent dans certains médias concernant la démission du sélectionneur de l’équipe nationale, M. Walid Regragui. », est-il écrit. En cas de refus définitif, Walid Regragui devra donc continuer l’aventure à la tête du Maroc et donc préparer au mieux le Mondial 2026.