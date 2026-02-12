CAN 2027 et CAN 2028 : vers une fusion des deux éditions ?

Quelques semaines après la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Maroc, la CAF est confrontée à un casse-tête pour l’organisation des prochaines éditions de la compétition continentale. La Confédération africaine de football (CAF) songerait même à annuler la CAN 2027.

La CAN 2027, la CAF vise une annulation

Depuis la fin de la CAN 2025 du côté du Maroc, la CAF est très embarrassée. Le comité exécutif de l’instance en charge du football africain se réunira ce vendredi à Dar es Salaam, en Tanzanie, pour discuter de plusieurs sujets brûlants : finale de la CAN 2025, Véron Mosengo-Omba ou encore la CAN féminine 2026.

Les CAN 2027 et 2028 seron également à l’ordre du jour. Il s’agira plus particulièrement de répondre à la question de savoir si le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie seront prêts pour accueillir la grand-messe africaine l’année prochaine, et de faire le point des candidatures pour l’édition suivante.

Toutefois, face à la pénurie des candidats conjuguée à l’impréparation apparente du trio d’Afrique de l’Est, la CAF pourrait être contraint à improviser. En effet, selon les informations du journaliste Lassana Camara, il se murmure que l’instance envisage de reporter la CAN 2027 à 2028. Il s’agit en quelque sorte d’une fusion.

L’idée serait de basculer directement vers une CAN tous les quatre ans. Ceci ôterait par la même occasion une grosse épine du pied à la CAF. Et ce, sans que cela occasionne un effet domino comme en 2019, où le retrait de l’organisation au Cameroun au profit de l’Egypte avait entraîné un report de l’édition 2021 à 2023 en Côte d’Ivoire.