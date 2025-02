Le gouvernement ivoirien renforce son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Un nouveau groupe de surveillance financière a été créé au sein du ministère des Finances et du Budget. Cette initiative vise à renforcer le contrôle des acteurs financiers en Côte d’Ivoire et à garantir l’application des sanctions.

Une initiative majeure pour renforcer la crédibilité financière de la Côte d’Ivoire



Le Groupe de Surveillance financière (GSF) aura pour mission d’organiser et de gérer le contrôle des assujettis. Il veillera également à l’application des sanctions relevant de la compétence de la Direction générale des Douanes. La création de cet organe en Côte d’Ivoire témoigne de l’engagement du gouvernement à renforcer la transparence financière et à lutter contre la criminalité économique.

Cette réforme intervient dans un contexte de dématérialisation croissante des marchés publics. La certification de la Direction générale des Marchés publics à la norme ISO 9001 a nécessité un réaménagement et une adaptation des services dédiés au Système intégré de Gestion des Opérations des Marchés publics (SIGOMAP).

« Ce décret modifie l’organisation et le fonctionnement du ministère des Finances et du Budget pour assurer le déploiement des autorités de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme tel que prévu par l’ordonnance du 30 mars 2022 déterminant le régime des sanctions administratives applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive », a déclaré Amadou Coulibaly, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement.

La création du GSF et la modernisation du SIGOMAP illustrent la volonté du gouvernement ivoirien de se doter d’outils efficaces pour lutter contre la criminalité financière et promouvoir une gestion прозрачность des finances publiques. Ces mesures devraient contribuer à renforcer la crédibilité de la Côte d’Ivoire sur la scène internationale et à attirer les investissements étrangers.