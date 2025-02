La Côte d’Ivoire poursuit le renforcement de l’armement de ses forces armées avec une nouvelle acquisition de radars en cours. Selon nos informations, le pays a commandé des radars Ground Master de Thales pour un montant estimé à 50 millions d’euros.

Défense : la Côte d’Ivoire s’équipe de radars de pointe pour sécuriser ses frontières nord avec le Mali

En mars prochain, l’armée ivoirienne devrait réceptionner son premier radar Ground Master 200 (GM200). En plus de cette première livraison, l’acquisition de trois autres radars est prévue au cours de l’année 2025. Cette commande comprend un radar de longue portée Ground Master 400 (GM400) et deux radars de portée moyenne Ground Master 200 (GM200).

Selon les informations rapportées par la plateforme Military Africa, la mission principale de ces radars en cours d’acquisition sera la surveillance des frontières de la Côte d’Ivoire avec le Mali afin de prévenir d’éventuelles attaques terroristes. Ces radars permettront également de renforcer la sécurité de l’espace aérien du pays contre les attaques de missiles et de drones.

Ce n’est pas la première fois que Thales livre ses radars en Côte d’Ivoire. Les Forces armées ivoiriennes avaient déjà acquis deux radars de longue portée Ground Master 400 (GM400) auprès de l’entreprise.

Thales opère en Afrique de l’Ouest en partenariat avec des gouvernements et de grandes entreprises pour fournir des solutions de défense et de sécurité. L’entreprise est particulièrement active en Côte d’Ivoire, au Sénégal et au Nigeria, où elle a signé plusieurs contrats importants ces dernières années.