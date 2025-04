Le Burkina Faso a débuté la mise en œuvre du projet RICOWAS, un projet qui consiste à renforcer la résilience climatique et à stimuler la production du riz. D’un financement de 610 millions de FCFA, ce projet réduira la dépendance du pays à l’importation du riz.

Burkina Faso, 610 millions FCFA pour augmenter la production du riz

Le Burkina Faso investit plus dans l’importation du riz afin de répondre à la demande de la population, vu que la production de la filière a connu une chute. Ainsi, dans l’optique de limiter l’importation et de faire face à la demande de la population, le pays a lancé, le 28 mars dernier, la mise en œuvre du projet de mise à l’échelle de la production de riz résiliente au climat en Afrique de l’Ouest (RICOWAS).

Ce projet vise globalement à accroître la production du riz au Burkina Faso tout en renforçant la résilience climatique des agriculteurs pendant quatre années. Ce nouveau projet sera axé sur le système de production de riz résiliente au climat (CRRP), avec le Système d’Intensification du Riz (SRI).

Cependant, le financement total de ce projet a été évalué à hauteur de 610 millions de FCFA, soit 1 million de dollars. En outre, pour la réalisation rapide du projet, le Burkina Faso a pris en charge une partie du financement en collaboration avec le Fonds d’Adaptation, à travers l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS).

Par ailleurs, pour un bon résultat, l’État a choisi les zones stratégiques de la production du riz. Ces dernières sont au total au nombre de six régions : la Boucle du Mouhoun, les Hauts-Bassins, les Cascades, le Centre-Ouest, le Centre-Sud et le Plateau central. Ces régions sont dotées d’une capacité de production de 57 %. À en croire l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD), ces régions ont enregistré une production de 504 254 tonnes de riz paddy en 2023/2024.

Le choix de ces régions repose d’une part sur leur capacité de rendement. Mais sur un autre plan, le gouvernement compte profiter de ce projet au profit de 830 petits exploitants agricoles. 777 233 tonnes de riz, d’une valeur de 72,5 milliards de francs CFA, ont été importées par le pays selon l’INSD.