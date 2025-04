Dans une décision aux conséquences potentiellement majeures, le gouvernement des États-Unis a annoncé la révocation immédiate de tous les visas accordés aux citoyens du Soudan du Sud. Cette mesure drastique, qualifiée d’inédite, a été annoncée le 5 avril par le secrétaire d’État Marco Rubio, et met en lumière la frustration croissante de Washington face au manque de coopération de Juba en matière de réadmission de ses ressortissants expulsés.

Les États-Unis durcissent le ton avec le Soudan du Sud, révocation totale des visas en vigueur

Le chef de la diplomatie américaine a clairement indiqué que cette action radicale est une réponse directe à l’attitude du gouvernement de transition du Soudan du Sud, accusé de ne pas honorer ses obligations internationales en matière de réintégration de ses propres citoyens renvoyés des États-Unis par l’administration de Donald Trump. « Il est temps que le gouvernement de transition du Soudan du Sud cesse de tirer profit des États-Unis », a déclaré avec fermeté le secrétaire d’État Rubio.

A lire aussi : Tchad : les États-Unis suspendent la délivrance de visas

Outre l’annulation de tous les visas en cours de validité, les États-Unis ont également pris la décision de suspendre toute nouvelle émission de visas pour les citoyens de ce pays d’Afrique de l’Est, qui compte environ 11 millions d’habitants. Cette double mesure isole davantage le Soudan du Sud sur la scène internationale et impacte directement les possibilités de voyage et d’échange entre les deux nations.

Une porte ouverte à la coopération future

Cependant, le communiqué officiel américain laisse entrevoir une possible inflexion de cette politique sévère. Les États-Unis se disent disposés à réévaluer leur position si le Soudan du Sud manifeste une réelle volonté de coopérer en matière de réadmission de ses citoyens. Cette condition souligne que la balle est désormais dans le camp de Juba pour initier un dialogue constructif et potentiellement rétablir les liens diplomatiques et les facilitations de voyage.