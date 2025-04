André Onana ne manque pas de confiance à l’approche du choc entre Manchester United et l’Olympique Lyonnais, prévu pour les quarts de finale aller de la Ligue Europa au Groupama Stadium. Le gardien camerounais a lancé les hostilités, affirmant avec assurance sa détermination.

Onana : « Gagner à Lyon, c’est possible avec la bonne mentalité »

Pour l’international camerounais, l’objectif est clair : « Nous devons juste aller là-bas et montrer qui nous sommes. Si nous y allons avec une mentalité de gagnant, si nous restons concentrés, compacts et solidaires, et si nous suivons le plan de jeu, nous gagnerons le match. » Des propos empreints de conviction, qui montrent à quel point la confiance règne au sein de l’équipe des Red Devils.

Bien que Manchester United soit accroché par son voisin Manchester City et traverse une saison en demi-teinte, André Onana reste optimiste : « Nous ne réalisons pas notre meilleure saison, mais nous avons encore quelque chose à gagner et nous allons le faire. »

Avec de tels mots, l’ancien portier de l’Inter Milan espère insuffler une énergie positive à ses coéquipiers pour le déplacement en France, avant d’affronter un OL déterminé à prouver sa force sur la scène européenne.