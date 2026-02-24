Lions de l’Atlas du Maroc : Romain Saïss prend sa retraite internationale

C’est un gros coup de tonnerre qui a été lâché dans la nuit de ce mardi. Le capitaine emblématique de l’équipe du Maroc, Romain Saïss, a officiellement annoncé sa retraite internationale.

C’est une grande surprise ! Le capitaine des Lions de l’Atlas du Maroc, Romain Saïss a publiquement informé de sa retraite internationale ce lundi 23 février 2026 à l’âge de 35 ans. Il a annoncé la nouvelle dans un message poignant via son compte officiel Instagram.

« Aujourd’hui, je referme le plus beau chapitre de ma vie de footballeur. Après mûre réflexion, c’est avec une immense émotion que je vous annonce ma retraite internationale. Porter les couleurs du Maroc et en être devenu le capitaine restera le plus grand honneur de ma carrière. Pour moi, cette tunique dépasse le cadre du sport : c’est une histoire de racines, de famille et de cœur. Chaque fois que je l’ai arborée, j’ai ressenti le poids de la responsabilité, mais surtout une fierté indescriptible. Enfant, je rêvais de ces moments. J’ai toujours tout donné pour ce drapeau et pour ce pays qui m’a tant apporté, constamment guidé par l’amour de notre nation et le respect de son peuple. », a écrit Romain Saïss.

Le joueur a été lancé en équipe nationale le 14 novembre 2012 par Rachid Taoussi (défaite 0-1 face au Togo en amical). Romain Saïss avait passé d’abord trois ans et demi au placard, histoire de s’aguerrir, avant de revenir s’installer durablement dans la tanière des Lions de l’Atlas.

« L’avenir de notre équipe nationale s’annonce radieux. Je lui souhaite de conquérir de nombreux trophées, InshAllah. Je serai désormais votre premier supporter, fidèle et passionné, quoi qu’il arrive. Je quitte la sélection, mais je resterai à jamais un Lion. Allah Al Watan Al Malik Pour toujours, Dima Maghreb Love. », a-t-il ajouté dans son communiqué.

S’il n’a pas réussi à garnir l’armoire à trophées de l’équipe du Maroc, Romain Saïss peut néanmoins fièrement inscrire à son palmarès une demi-finale de Coupe du monde éditée en 2022.