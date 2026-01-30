© Sénégal : cagnotte en ligne pour Pape Thiaw, le sélectionneur réagit

Au Sénégal, il est lancé en ligne un appel à cotisation en faveur du sélectionneur des Lions de la Téranga quelques heures après les sanctions prononcées par la CAF. De son côté, Pape Thiaw est sorti du silence. Il a réagi à travers un message posté sur son compte Instagram.

Sénégal : Pape Thiaw ne veut pas d’aide pour payer ses amendes après les sanctions de la CAF

Dans la nuit du mercredi, la CAF a infligé des sanctions et une lourde amende à Pape Thiaw pour son attitude lors de la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc (1-0). Ce jeudi 29 janvier 2026, des supporters sénégalais ont eu l’idée de lancer une cagnotte pour le soutenir financièrement. Mais, le sélectionneur n’est pas visiblement partant pour cette idée.

C’est du moins le message qu’il a tenu à faire passer sur son compte Instagram en début de soirée de ce jeudi. En plus d’une suspension de cinq matchs pour son comportement lors de la finale de la CAN 2025 au Maroc, le 18 janvier dernier, Pape Thiaw a écopé d’une amende de 100.000 dollars (environ 83.000 euros).

« Peuple du Sénégal, ma famille, votre solidarité depuis l’annonce des sanctions me va droit au cœur. Merci pour cet amour que vous me témoignez chaque jour. Toutefois, je vous demande humblement de ne pas organiser de cagnottes en mon nom. Si je comprends et apprécie cet élan de générosité, je vous invite à rediriger ces fonds vers des causes plus urgentes, au profit de ceux qui en ont véritablement besoin », a-t-il écrit.

Pour rappel, Pape Thiaw a été sanctionné par la CAF pour avoir poussé ses joueurs à quitter le terrain pour contester la décision de l’arbitre, appuyé par la VAR, d’accorder un penalty litigieux au Maroc en toute fin du temps réglementaire.