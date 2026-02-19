© OM : Le Sénégalais Habib Beye devient le coach des Marseillais

Quelques jours après son licenciement au Stade Rennais, Habib Beye tient déjà un nouveau point de chute. Le technicien sénégalais a officiellement signé en tant qu’entraineneur de l’OM dans la soirée de ce mercredi 18 février 2026. Il remplace Roberto De Zerbi.

Habib Beye débarque à l’OM grâce à Mehdi Benatia

Le chômage n’aura pas duré pour Habib Beye. Sitôt évincé de l’équipe première du Stade Rennais, le technicien sénégalais retrouve un banc de touche, et pas n’importe lequel. Comme pressenti depuis plusieurs jours, Beye devient le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, qui vient de se séparer de Roberto De Zerbi.

Lire aussi : OM : Medhi Benatia n’est plus le directeur sportif

« L’Olympique de Marseille annonce la nomination d’Habib Beye au poste d’entraîneur de l’équipe première. Bon retour chez toi », peut-on lire dans le communiqué de l’OM pour annoncer la venue de l’ancien du Red Star sur la base d’un contrat de 18 mois. Habib Beye obtient ainsi à 48 ans le plus grand poste de sa carrière d’entraineur, celui qui l’a toujours fait rêver, alors que son expérience n’est pas si importante que cela.

En effet, il s’agit seulement de sa troisième expérience sur un banc de touche depuis qu’il a embrassé ce parcours de coach. Habib Beye a connu beaucoup de succès avec le Red Star, parvenant à remporter le National pour faire monter le club de Saint-Ouen en Ligue 2. La réussite fut moins au rendez-vous avec le Stade Rennais.

L'Olympique de Marseille annonce la nomination d'Habib Beye au poste d'entraîneur de l'équipe première. ✍️ Bon retour chez toi, Habib 🔙💙 pic.twitter.com/STmERxncb5 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 18, 2026

Après la nomination, Medhi Benatia, finalement maintenu au poste de directeur sportif, a défendu son choix. Le directeur du football de l’OM a souligné le profil et la détermination de son nouveau coach. « Le choix d’Habib Beye comme nouvel entraîneur de l’OM s’inscrit pleinement dans notre volonté de recruter un technicien doté du leadership nécessaire pour prendre en main un groupe qui doit, bien évidemment, être remobilisé après une période sportive compliquée. Dès nos premiers échanges, il m’a semblé extrêmement engagé et totalement tourné vers la suite, avec des objectifs clairs pour tous : retrouver rapidement le chemin de la victoire, viser une place sur le podium de la Ligue 1 et tenter de remporter la Coupe de France afin d’offrir au peuple marseillais un trophée. », a expliqué le Marocain.