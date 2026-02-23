Algérie : le sélectionneur Vladimir Petkovic va prolonger

Durée de lecture : 2 minutes
Le sélectionneur de l’Algérie, Vladimir Petkovic aurait répondu favorablement à l’offre de prolongation de la Fédération algérienne de football (FAF).

Fennecs d’Algérie : Vladimir Petkovic donne le feu vert pour la prolongation

Sélectionneur de l’équipe première de l’Algérie, Vladimir Petkovic dispose d’une offre de prolongation de contrat. Ces dernières heures, le technicien aurait répondu à la fédération algérienne de football (FAF) et son président Walid Sadi.

Alors qu’il avait demandé un délai de réflexion, Vladimir Petkovic aurait en effet, accepté la proposition du dirigeant selon les informations de winwin. Ce dernier verrait à travers ce renouvellement la poursuite d’une stabilité retrouvée chez les Fennecs, lesquels ont repris des couleurs sous les ordres du Suisso-Bosnien.

Avec ce nouveau bail, Vladimir Petkovic devrait être lié à l’Algérie, quart de finaliste lors de la CAN 2025, jusqu’en 2028. Toujours selon les informations de winwin, le natif de Sarajevo aurait repoussé plusieurs autres intérêts après le tournoi. Ce qui est une preuve de son engagement pour les Verts.

La fidélité de Vladimir Petkovic devrait être récompensée par une nette augmentation salariale. Faisant passer ses émoluments de 135 000 euros à 200 000 euros mensuels. Cela va certainement creuser l’écart en tête des sélectionneurs les mieux payés d’Afrique. L’officialisation devrait intervenir au mois de mars. Il ne resterait que quelques détails à finaliser.

