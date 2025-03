Liverpool quitte la Ligue des Champions. Une élimination cruelle face au Paris Saint-Germain. Le manque de réalisme et des performances individuelles décevantes expliquent cette sortie de route prématurée. Les espoirs européens des Reds s’évanouissent.

Les Reds au pied du mur

Mohamed Salah, leader offensif attendu, n’a pas répondu présent. L’Égyptien a été transparent lors de la double confrontation. Il a perdu un nombre record de ballons et n’a pas pesé sur la rencontre. Les médias anglais et espagnols ont critiqué sa performance. Ils estiment que cette élimination compromet ses chances pour le Ballon d’Or. « Salah a été l’ombre de lui-même », titre le quotidien espagnol Marca. Darwin Nuñez, entré en jeu, a manqué son tir au but. Cet échec illustre ses difficultés depuis son arrivée à Liverpool. L’Uruguayen a été largement critiqué pour sa prestation. « Nuñez a manqué le coche », souligne le journal anglais The Guardian.

Le PSG, lui, a fait preuve de sang-froid et a imposé son jeu. Gianluigi Donnarumma a brillé lors de la séance de tirs au but. Les Parisiens poursuivent leur parcours en Ligue des Champions. Liverpool doit se concentrer sur la Premier League. La déception est immense pour les Reds et leurs supporters. « C’est une soirée difficile pour nous », a déclaré Jürgen Klopp, l’entraîneur de Liverpool.

Des conséquences importantes

L’élimination de Liverpool en huitièmes de finale de la Ligue des Champions a des conséquences importantes. Sur le plan sportif, les Reds doivent faire une croix sur un titre majeur cette saison. Ils vont désormais se concentrer sur la Premier League, où la concurrence est rude. Sur le plan individuel, la performance de Mohamed Salah soulève des questions. L’Égyptien, qui visait le Ballon d’Or, voit ses chances s’amenuiser. Enfin, cette élimination pourrait avoir un impact sur le moral des joueurs et sur l’ambiance au sein de l’équipe. Liverpool va devoir se remobiliser rapidement pour atteindre ses objectifs en championnat.