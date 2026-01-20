© Maroc : La CAN 2025 qualifiée de la plus rentable

La CAN 2025 a pris fin dimanche dernier sur le sacre du Sénégal. Les Lions de la Téranga ont battu le Maroc 1-0, après prolongation à Rabat. Le bilan de la compétition est très positif pour le Maroc qui a en ligne de mire la coorganisation de la Coupe du Monde 2030. Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, a dressé le bilan des investissements.

CAN 2025 : Ryad Mezzour livre le bilan des investissements du Maroc

Au micro de la presse internationale, Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce au Maroc, a dressé le bilan des investissements dans le cadre de la CAN 2025.

« La première partie, en termes d’investissement sportif, c’est autour de 1 milliard d’euros pour la mise à niveau des stades, des parkings à côté, etc. Pour qu’on puisse être en mesure d’accueillir correctement cette grande compétition sportive. Ce qui est extrêmement intéressant, c’est que cet investissement est d’ores et déjà rentabilisé. D’abord par les revenus directs de la CAN en termes touristiques, en termes de créations d’emplois, en termes d’accélération de la consommation et de l’implication des PME et des investissements des PME. Pour résumer, c’est la CAN la plus rentable de l’histoire pour l’organisateur, pour la CAF, et c’est la CAN la plus rentable de l’histoire pour le pays hôte. », a-t-il commencé.

Pour Ryad Mezzour, les investissements dans le cadre de cette CAN 2025 ont favorisé des grands projets, des grands chantiers : « Bien évidemment. Alors pour vous donner une idée, on est sur 40 milliards d’euros d’investissements par an. Ce sont des investissements qui sont liés à nos infrastructures, qu’elles soient routières, énergétiques, pour assurer notre sécurité hydrique. Il y a des investissements pour développer notre réseau de transports publics, notamment avec l’acquisition de 128 trains, l’extension de la ligne TGV jusqu’à Marrakech et Agadir dans un second temps. Le développement de nos aéroports. Donc, ce sont des méga-chantiers partout, dans tout le pays qui sont accélérés par ces rendez-vous. Et, en gros, ces deux dernières années, la CAN nous a fait gagner dix ans de développement en termes d’infrastructures. »

Sur l’emploi au Maroc, Ryad Mezzour répond clairement : « Sur l’effet CAN 2025, dans les premières estimations, on est autour de 100 000 emplois créés. Ce n’est pas rien du tout et ce sont des emplois de qualité. C’est de la formation, notamment dans les services, dans le BTP, dans l’IT. Vous avez vu la première CAN avec une gestion, par exemple, de la billetterie entièrement numérique avec des fans ID. Donc, il y a eu un engagement extrêmement intéressant et une modernisation de toute la logistique, de toutes les capacités d’accueil, la gestion de 1,3 million de spectateurs dans les stades, ce qui est aussi un record, avec des entrées et des sorties fluides. On est extrêmement satisfaits. On a investi dans des infrastructures qui sont d’ores et déjà rentabilisées et qui ont créé une dynamique économique extrêmement intéressante et qui représentent 80 % des besoins pour la Coupe du monde. Donc, on ne peut être que satisfaits. »