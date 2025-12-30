CAN 2025 : Le Bénin va jouer l’Egypte en 8es de finale

Ambiance bouillante sur les deux pelouses des matchs de la Poule D ce mardi soir à la CAN 2025 pour le compte de la troisième journée. Déjà qualifié pour les 8es de finale, le Bénin s’est incliné 0-3 face au Sénégal. Les Guépards affronteront l’Egypte.

CAN 2025 : Le Sénégal n’a pas fait cadeau au Bénin

C’est donc terminé dans le groupe D de cette CAN 2025 au Maroc. La troisième journée vient de rendre son verdict avec les victoires du Sénégal et de la RD Congo. Un dernier soir à suspens. En effet, pour cette troisième journée de la phase de poules, le Sénégal, le Bénin et la RD Congo étaient d’ores et déjà qualifiés pour la suite du tournoi, tandis que le Botswana était éliminé. Toutefois, les chocs entre le Sénégal et le Bénin et la RDC et le Botswana n’étaient pas sans intérêts.

Le classement n’était pas encore tranché. Du côté de Tanger, les Lions de la Teranga ont fait le boulot en s’imposant sur le score de 3-0 avec des buts de Ndiaye, Seck et Diallo. Les Sénégalais terminent ainsi à la première place du groupe. Ils devront jouer sans Kalidou Koulibaly en 8e de finale (face au Burkina Faso ou au Soudan), le défenseur ayant pris un rouge. Il devrait manquer les quarts de finale aussi si le Sénégal parvenait à passer les 8es.

Dans le même temps, les coéquipiers de Chancel Mbemba ont cru pouvoir récupérer la première place de la Poule D en s’imposant sur le score de 3-0 avec des buts de Mbuku et Kakuta (doublé). Mais, les Congolais terminent à la deuxième place et affronteront donc l’Algérie pour un 8e de finale. Un choc qui promet d’être électrique. Le Bénin troisième, sera face aux Pharaons d’Egypte.