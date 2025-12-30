CAN 2025 : Le Bénin va jouer l’Egypte en 8es de finale

Durée de lecture : 2 minutes
CAN 2025 : Le Bénin va jouer l'Egypte en 8es de finale
© Bénin vs Sénégal - CAN 2025

Ambiance bouillante sur les deux pelouses des matchs de la Poule D ce mardi soir à la CAN 2025 pour le compte de la troisième journée. Déjà qualifié pour les 8es de finale, le Bénin s’est incliné 0-3 face au Sénégal. Les Guépards affronteront l’Egypte.

CAN 2025 : Le Sénégal n’a pas fait cadeau au Bénin

C’est donc terminé dans le groupe D de cette CAN 2025 au Maroc. La troisième journée vient de rendre son verdict avec les victoires du Sénégal et de la RD Congo. Un dernier soir à suspens. En effet, pour cette troisième journée de la phase de poules, le Sénégal, le Bénin et la RD Congo étaient d’ores et déjà qualifiés pour la suite du tournoi, tandis que le Botswana était éliminé. Toutefois, les chocs entre le Sénégal et le Bénin et la RDC et le Botswana n’étaient pas sans intérêts.

Le classement n’était pas encore tranché. Du côté de Tanger, les Lions de la Teranga ont fait le boulot en s’imposant sur le score de 3-0 avec des buts de Ndiaye, Seck et Diallo. Les Sénégalais terminent ainsi à la première place du groupe. Ils devront jouer sans Kalidou Koulibaly en 8e de finale (face au Burkina Faso ou au Soudan), le défenseur ayant pris un rouge. Il devrait manquer les quarts de finale aussi si le Sénégal parvenait à passer les 8es.

CAN 2025 : Les 16 équipes qualifiées pour les 8es de finale
CAN 2025 : Le Nigeria finit premier de la Poule C
Coupe du Monde 2030 : La FIFA justifie les prix exorbitants des billets
CAN 2025 : Le Maroc déroule face à la Zambie et passe en 8es de finale

Dans le même temps, les coéquipiers de Chancel Mbemba ont cru pouvoir récupérer la première place de la Poule D en s’imposant sur le score de 3-0 avec des buts de Mbuku et Kakuta (doublé). Mais, les Congolais terminent à la deuxième place et affronteront donc l’Algérie pour un 8e de finale. Un choc qui promet d’être électrique. Le Bénin troisième, sera face aux Pharaons d’Egypte.

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu 2025