CAN 2025 : Le Gabon met déjà fin à la suspension de Aubameyang

Dans la soirée de ce lundi 12 janvier 2026, la Fédération gabonaise de football a annoncé la levée des mesures gouvernementales contre la sélection et contre Pierre-Emerick Aubameyang. Ceci, des jours après l’élimination en phases de groupes à la CAN 2025.

CAN 2025 : Pierre-Emerick Aubameyang retrouve déjà la sélection

Au Gabon, le gouvernement est revenu sur sa décision seulement onze jours après. Éliminée de la CAN 2025 au premier tour, la sélection du Gabon avait commencé la nouvelle année de manière mouvementée. « Le gouvernement décide de la dissolution du staff technique et de la suspension de l’équipe nationale jusqu’à nouvel ordre, de la mise à l’écart des joueurs Bruno Ecuélé Manga et Pierre-Emerick Aubameyang », avait fait savoir le ministre par intérim des Sports à travers un communiqué lu à la télévision nationale puis cité par Gabon24.

Moins de deux semaines plus tard, via un autre communiqué, la FEGAFOOT annonce une marche arrière. « La Federation Gabonaise de Football (FEGAFOOT), informe l’opinion sportive nationale et internationale de la levée ce lundi 12 janvier 2026 des mesures gouvernementales qui suspendaient l’équipe nationale ainsi que la mise à l’écart des joueurs Pierre-Emerick Aubameyang et Bruno Ecuele Manga au lendemain des résultats insuffisants de I’équipe nationale à la CAN », indique l’instance en évoquant « l’urgence des prochaines échéances, notamment, le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations 2027 ».

🚨OFFICIEL : le Gabon 🇬🇦 met fin à la suspension de sa sélection nationale et réintègre Aubameyang !#TeamOM pic.twitter.com/1emnCNDK9o — La Minute OM (@LaMinuteOM_) January 12, 2026

Lors de cette CAN 2025, le Gabon était dans le groupe de la mort avec la Mozambique, le Cameroun et la Côte d’Ivoire. Les Phanthères n’ont remporté aucun de ses trois matchs de la CAN 2025 et ont terminé à la dernière place sur un zéro pointé. Suite à l’annonce de sa suspension, Pierre-Emerick Aubameyang n’avait pas manqué de répondre. « Je pense que les problèmes de l’équipe sont bien plus profonds que la petite personne que je suis », avait lâché l’attaquant gabonais dans un message publié sur son compte X.