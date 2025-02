Le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno est arrivé à Ouagadougou pour une visite officielle. Accueilli par le Capitaine Ibrahim Traoré, il assistera à l’ouverture du Fespaco, où le Tchad est l’invité d’honneur. Cette visite marque un échange diplomatique crucial entre les deux nations. Elle vise à renforcer la coopération et consolider l’amitié entre le Burkina Faso et le Tchad.

Une rencontre officielle au sommet Mahamat Idriss Deby Itno et le Capitaine Ibrahim Traoré

Mahamat Idriss Deby Itno est arrivé vendredi après-midi à Ouagadougou pour une visite officielle centrée sur la coopération bilatérale. Le Capitaine Ibrahim Traoré l’a accueillie à l’aéroport international, avec exécution des hymnes nationaux et honneurs militaires.

Les deux chefs d’État ont eu un entretien privé dans le salon d’honneur de l’aéroport. Cette rencontre a permis d’échanger sur divers sujets d’intérêt commun, notamment le renforcement de la coopération bilatérale. « Le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno est arrivé dans la capitale burkinabè pour assister à la cérémonie d’ouverture du Fespaco », a indiqué la Présidence du Faso.

Le Tchad est l’invité d’honneur de cette 29e édition du Fespaco, un événement majeur du cinéma africain. Cette reconnaissance témoigne de l’importance des relations culturelles et diplomatiques entre les deux pays. Lors de son séjour, le Président tchadien aura des discussions stratégiques avec son homologue burkinabè.

La Direction de la communication de la Présidence du Faso a confirmé que cette visite vise à consolider les liens entre les deux nations. Elle témoigne d’une volonté commune de raffermir les relations d’amitié et de coopération. Cette démarche illustre l’engagement des deux gouvernements à travailler ensemble sur des sujets d’intérêt mutuel.

Le Fespaco : un cadre de valorisation du cinéma africain

Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) est une plateforme de promotion du cinéma africain. Il met en avant la richesse culturelle du continent et favorise les échanges entre professionnels.

La participation du Tchad comme invité d’honneur souligne l’importance de cette nation dans le paysage cinématographique africain. Ce choix témoigne de la reconnaissance de l’industrie cinématographique tchadienne et de sa contribution à l’expansion du septième art africain.

Le Fespaco permet aussi de renforcer les collaborations entre pays africains sur le plan artistique et économique. Des rencontres entre cinéastes, producteurs et investisseurs favorisent la création et la diffusion des œuvres cinématographiques. Cette édition se veut un moment phare de valorisation du patrimoine culturel africain.

La participation du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno illustre la volonté du Tchad de s’investir davantage dans la promotion du cinéma africain. Elle renforce également les liens entre les peuples burkinabè et tchadien, au-delà de la sphère politique.