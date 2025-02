MAOC (Mécanisme d’Alerte aux Obstacles au Commerce) a été lancé ce mercredi 19 février 2025 par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Togo (CCI-Togo). Cette plateforme vise à faciliter les échanges commerciaux en permettant aux entreprises d’identifier et de signaler en temps réel les barrières entravant leurs activités à l’international.

MAOC, une plateforme pour la croissance commerciale au Togo

MAOC est une plateforme numérique destinée aux entreprises engagées dans le commerce international au Togo. Celles-ci sont souvent confrontées à des obstacles à l’échelle mondiale, ce qui peut freiner leur croissance économique et, par extension, le développement du pays.Mission de la plateforme MAOCLa plateforme MAOC a été lancée pour remplir plusieurs missions.

Tout d’abord, cette startup a pour objectif d’apporter des solutions concrètes aux défis rencontrés par les opérateurs économiques togolais sur les marchés internationaux.

En signalant les obstacles affectant leurs transactions commerciales, les entreprises peuvent accéder à des recommandations adaptées et bénéficier d’un suivi des actions mises en place pour lever ces entraves.Il est également attendu que cette nouvelle plateforme renforce la coopération entre le secteur privé et l’administration, tout en améliorant la transparence et l’efficacité des politiques commerciales nationales.

Soulignons que cette plateforme a été financée par le Centre du Commerce International (ITC), la GIZ et la CCI-Togo, sous la direction du ministère chargé du Commerce, de l’Artisanat et de la Consommation locale.