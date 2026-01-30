© CAN 2025 : sanctionné par la CAF, le Maroc va faire appel

Pays hôte de la CAN 2025, le Maroc a été sanctionné par la CAF mercredi dernier après les incidents lors de la finale contre le Sénégal. La fédération marocaine ne compte pas se laisser faire. L’instance va faire des recours.

CAN 2025 : Le Maroc conteste les sanctions de la CAF

Mercredi 38 janvier 2026, la CAF a annoncé les sanctions après la finale chaotique entre le Sénégal et le Maroc. Contrairement aux rumeurs, elle a décidé de ne pas être trop sévère avec le Sénégal. Le Maroc a finalement aussi été sanctionné avec une grosse sanction pour Saibari (3 matches) ou encore Achraf Hakimi (2 matches) en plus d’une grosse amende.

Ces sanctions ne conviennent pas du tout au Maroc qui a aussi vu sa demande de victoire sur tapis vert (après la sortie des Sénégalais du terrain) être rejetée par la CAF comme elle l’a expliqué dans son communiqué. Selon les informations de la presse locale, la FRMF a décidé de faire appel de la décision de la CAF et va porter l’affaire devant la commission d’appel. D’après les récentes informations, la Fédération regrette aussi que les joueurs marocains sanctionnés n’aient pas pu se défendre devant la commission contrairement aux joueurs sénégalais.

Le Sénégal va également faire appel

Si le Maroc compte faire appel pour les sanctions imposées par la CAF, le Sénégal de son côté, pense faire appel pour la réduction des sanctions contre le sélectionneur Pape Thiaw. C’est en effet l’option choisie par le gouvernement, comme l’a annoncé la ministre de la Jeunesse et des Sports du Sénégal à la presse, Khady Diene Gaye.

« Tout ce qu’il est possible de faire, nous allons le faire, pour atténuer cette sanction. Je pense que ce n’est pas dans l’intérêt de notre équipe de voir son coach être assis sur un banc (en tribunes, NDLR) pendant cinq matchs de CAF, en plus d’une amende pécuniaire. Le coach s’est comporté en Sénégalais. Notre coach a agi en vrai patriote. Nous ne ménagerons aucun effort pour être à ses côtés. », a-t-il déclaré.