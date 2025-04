Pour traverser la Méditerranée centrale, 3 500 enfants ont perdu la vie. Ainsi, à en croire les estimations de l’UNICEF, ce désastre a eu lieu au cours des 10 dernières années. Un nombre qui équivaut à un décès d’enfant par jour, une statistique glaçante qui souligne la dangerosité de cette route migratoire reliant l’Afrique du Nord à l’Italie.

Méditerranée, une tragédie humaine persistante

La Méditerranée centrale est reconnue comme la route migratoire la plus dangereuse au monde. Depuis 2014, près de 22 000 personnes y ont perdu la vie ou sont portées disparues. Les enfants représentent environ un sixième de ces victimes. La plupart d’entre eux entreprennent ce voyage seuls, sans la protection de leurs parents ou de tuteurs. Un voyage à risque qui les rend particulièrement vulnérables à l’exploitation, aux violences, aux abus sexuels, au travail forcé, aux mariages précoces et à la détention.

L’UNICEF souligne que le nombre réel de décès et de disparitions est probablement plus élevé. Ceci parce que de nombreux naufrages n’ont pas été signalés ou n’ont laissé aucun survivant. La plupart des victimes ne sont jamais identifiées, rendant difficile toute tentative de documentation ou de commémoration.

Ainsi, à l’approche du dixième anniversaire du naufrage de 2015 au large des côtes italiennes, qui avait coûté la vie à plus de 1 000 personnes, l’UNICEF appelle à la création de voies migratoires sûres et légales pour les enfants. L’organisation insiste sur la nécessité de renforcer les systèmes d’accueil, de protection et d’identification pour prévenir de nouvelles tragédies.

Ce drame humanitaire, bien que souvent relégué au second plan, mérite une attention et une action immédiates. Chaque jour sans réponse adéquate expose davantage les enfants à des dangers mortels.