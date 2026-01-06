© CAN 2025 - Nigeria : Brouille avec Osimhen, Lookman calme le jeu

Lundi soir, c’était l’un des moments forts du 8e de finale qui a opposé le Nigeria au Mozambique. Victor Osimhen s’en est pris à Ademola Lookman pour trop de gourmandise dans le jeu alors que les Super Eagles menaient déjà 3-0. L’ailier nigérian, Ademola Lookman, a pris la parole suite à cette altercation verbale.

CAN 2025 : Ademola Lookman met fin à la polémique avec Victor Osimhen

Lundi soir, le Nigeria s’est logiquement imposé 4-0 face aux Mambas du Mozambique au Complexe Sportif de Fès en 8es de finale de la CAN 2025. C’était le match le plus facile des Super Eagles dans le tournoi jusqu’ici. Les buts d’Osimhen (doublé), Akor Adams et Lookman ont été suffisants pour assurer la victoire aux triples champions d’Afrique. Cependant, un événement survenu durant la rencontre a éclipsé la démonstration complète des Super Eagles.

En effet, lors de la seconde mi-temps, Osimhen a eu une altercation verbale avec Lookman. La star de Galatasaray reprochait à son compatriote d’avoir oublié de lui passer le ballon alors qu’il se trouvait en bonne position. Osimhen a également été vu en train de faire des remarques désobligeantes au latéral Bruno Onyemaechi. Après ces actions, il a demandé au sélectionneur Eric Chelle de le remplacer et n’a pas fêté la qualification avec ses coéquipiers au coup de sifflet final.

Au terme du match, Lookman a été abordé sur cet événement. “Je n’ai pas reparlé avec Osimhen mais je ne pense pas que cela compte, Vic est notre numéro un, tout le monde le sait, c’est un attaquant de premier plan. Donc, tout cela n’a pas d’importance“, a assuré l’homme du match.

CAN 2025 : Eric Chelle pour recadrer Victor Osimhen ?

Depuis le début de cette CAN 2025 et même avant, Victor Osimhen affiche une attitude discutable avec ses coéquipiers. Le voir piquer des crises de colère est devenu une scène courante quand il ne reçoit pas le ballon. Ce phénomène pourrait diviser le vestiaire des Super Eagles. C’est la dernière chose dont Chelle a besoin. Le technicien franco-malien devrait mettre les choses au point et avoir une discussion avec ses joueurs pour qu’un tel événement ne se répète pas.