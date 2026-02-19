NAC Breda : André Ayew évoque sa future fin de carrière

André Ayew, ancien capitaine des Black Stars du Ghana, évolue désormais à NAC Breda aux Pays-Bas. Malgré ses 36 ans, le joueur ghanéen ne songe pas encore à mettre un terme à sa carrière.

NAC Breda : André Ayew en forme pour continuer encore

Dans un entretien qui fait le tour de la toile ses dernières heures, André Ayew a affirmé qu’il n’est pas encore prêt à annoncer sa retraite. En clubs, l’ancien capitaine des Black Stars du Ghana, après avoir quitté la formation française du Havre à la fin de la saison dernière, a rejoint le club néerlandais du NAC Breda. Arrivé en Eredivisie en tant qu’agent libre, Ayew avait signé un contrat jusqu’à la fin de la saison.

André Ayew, vainqueur de la Coupe du Monde des moins de 20 ans avec le Ghana, a disputé sa dernière rencontre avec l’équipe nationale lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 (CAN) en Côte d’Ivoire. Dans son interview accordée à ESPN, Andre Ayew, le joueur le plus capé des Black Stars, a déclaré qu’il se sentait toujours bien physiquement et que le moment n’était pas venu de mettre un terme à sa carrière.

« Je n’y ai jamais pensé (à la retraite) parce que mon corps va bien, je me sens bien. Je vis ma vie au jour le jour, donc je me prépare à chaque fois pour avoir un meilleur lendemain sur le terrain et en dehors. Je n’y pense pas. Quand le moment viendra, ton corps te le dira », a-t-il déclaré.

Il faut dire que depuis son arrivée au NAC Breda, André Ayew a disputé six matchs de championnat, dont une titularisation.

