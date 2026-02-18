Ligue des Champions : Achraf Hakimi marque contre Monaco et entre dans l’histoire

Le PSG affrontait ce mardi 17 février 2026 l’AS Monaco en barrages de la Ligue des Champions (2-3). Achraf Hakimi s’est illustré en inscrivant le but de l’égalisation pour les Parisiens juste avant la pause. Un but qui fait entrer le Marocain dans l’histoire de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Ligue des Champions : Achraf Hakimi signe un but historique contre l’AS Monaco

Achraf Hakimi continue d’écrire sa légende, non seulement avec le PSG, mais également dans l’histoire du football marocain. Ce mardi soir, le finaliste de la CAN 2025 a marqué face à l’AS Monaco de Simon Adingra. Grâce à cette 10e réalisation face à Monaco en Ligue des Champions, le latéral droit devient co-meilleur buteur marocain de l’histoire de la compétition.

Achraf Hakimi compte désormais dix buts inscrits en C1. Il rejoint ainsi Youssef En-Nesyri (avant-centre) et Hakim Ziyech (ailier/milieu offensif) en tête de ce classement symbolique. Une performance d’autant plus remarquable que les deux autres internationaux marocains évoluent à des postes offensifs, contrairement au joueur parisien, qui occupe le poste de latéral ou piston droit.

On le sait, Achraf Hakimi est habitué à multiplier les projections et à peser dans le dernier tiers. Le Marocain vient confirmer qu’il est bien plus qu’un simple latéral moderne. Sa capacité à se montrer décisif dans les grandes soirées européennes, comme notamment son but en finale de Ligue des Champions, face à l’Inter, en 2025, fait de lui un atout majeur pour le PSG. Il est aussi devenu une référence pour tout un pays.

À 27 ans, Achraf Hakimi a encore le temps d’améliorer ce total et de s’installer seul au sommet en tant que meilleur buteur marocain en Ligue des Champions de l’UEFA.