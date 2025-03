Le gouvernement du Nigeria a validé la mise en œuvre de 13 projets routiers lors du dernier conseil des ministres. Ces projets seront financés grâce à un budget de 679 milliards de nairas (environ 450 millions USD).

Nigeria : mise en œuvre des infrastructures routières

Le Nigeria rattrape progressivement son retard dans le développement des infrastructures routières. Déjà inscrits dans un plan directeur, 13 projets routiers ont obtenu l’approbation du gouvernement. Comme on le dit souvent, le développement d’un pays passe par le développement des routes.

À cet effet, le gouvernement a alloué 450 millions de dollars à ces projets. Ces derniers couvriront plusieurs États du Nigeria et consisteront en des travaux de construction et de remise à niveau. Les routes concernées par les rénovations incluent la route Zaria-Ukui-Kolomani-Dan et Bali-Maraba-Kanya-Subawa-Kasa, dont le coût s’élève à 198 milliards de nairas. Ces infrastructures relieront les États de Kaduna et Katsina.

Par ailleurs, l’axe Kano-Maiduguri, situé dans le nord du pays, a été budgétisé à 128,395 milliards de nairas. Ces projets s’inscrivent dans la feuille de route du gouvernement, qui prévoit des investissements massifs pour densifier le réseau routier et stimuler la croissance économique.

En 2024, l’État avait estimé à 35 milliards USD le budget nécessaire pour construire 30 000 km de routes, incluant les chantiers en cours et les infrastructures inachevées. De plus, quatre autres projets autoroutiers majeurs seront ajoutés aux infrastructures citées précédemment :Lagos-CalabarSokoto-Badagry (1 068 km)Calabar-Abuja (482 km)Akwanga-Jos-Bauchi-Gombe (439 km)

Un impact majeur sur l’économie

Selon David Umahi, ministre des Travaux publics, la mise en œuvre de cette feuille de route ne vise pas seulement à combler le retard en infrastructures de transport, mais également à booster plusieurs secteurs d’activités comme l’industrie manufacturière et l’agriculture.

Toutefois, le gouvernement ne se limite pas uniquement aux routes. Son plan global de rattrapage infrastructurel prévoit également des investissements massifs dans les chemins de fer, les ports et les aéroports, ainsi que dans la modernisation du transport fluvio-lagunaire afin de réduire le nombre de naufrages répétés.