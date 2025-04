Depuis quelques jours, une incertitude palpable entoure la politique nigériane de vente de son pétrole brut en naira, ce qui a eu des répercussions notables sur les prix des carburants. Cette situation s’est intensifiée avec la décision de la raffinerie Dangote de suspendre ses ventes en monnaie locale. Cependant, le gouvernement nigérian a récemment clarifié sa position, réaffirmant son engagement envers cette initiative destinée à alléger la pression sur ses réserves de devises étrangères. Malgré les défis rencontrés lors de la phase initiale, Abuja entend bien poursuivre cette stratégie économique.

Confirmation de la politique du naira pour le brut

Mercredi 9 avril, lors d’une réunion de haut niveau avec des représentants de la raffinerie Dangote, le gouvernement du Nigeria a réitéré son soutien ferme à la politique de vente du pétrole brut en naira. Cette démarche, initialement mise en place pour diminuer la tension sur les réserves de devises étrangères du pays, est maintenue malgré les obstacles rencontrés. L’objectif principal demeure la substitution des paiements en dollars par la monnaie locale pour certaines transactions de brut et de produits raffinés.

L’idée maîtresse de cette politique est de permettre au Nigeria de conserver davantage de devises étrangères, une nécessité cruciale dans un contexte marqué par une certaine instabilité du naira et une inquiétude croissante concernant l’approvisionnement en brut, facteurs qui alimentent la hausse des prix du carburant. Bien que la mise en œuvre de cette orientation soulève des difficultés considérables, notamment en termes de logistique, de désaccords sur les prix et de manque de coordination entre les producteurs et les négociants, le gouvernement affiche une volonté claire de persévérer. Selon les autorités, il s’agit d’ « ajuster la méthode sans abandonner l’objectif ».

Pour les investisseurs, cette décision gouvernementale représente un signal fort de la volonté de l’État de reprendre le contrôle sur un secteur économique stratégique. Néanmoins, cette initiative comporte également des risques non négligeables. Si le naira continue de se déprécier, les négociants pourraient hésiter à adopter ce modèle, malgré les avantages potentiels qu’il pourrait offrir.

Défis et perspectives de la stratégie

La persistance du Nigeria dans sa politique de vente de brut en naira met en lumière plusieurs défis importants. Les problèmes logistiques constituent un obstacle majeur, car ils complexifient les transactions et peuvent entraîner des retards ou des coûts supplémentaires. De plus, les désaccords sur la fixation des prix entre les producteurs et les acheteurs représentent une source potentielle de friction et peuvent freiner les échanges. Un manque de coordination efficace entre les différents acteurs du secteur pétrolier nigérian exacerbe ces difficultés et nuit à la fluidité de la mise en œuvre de la politique.

Cependant, le gouvernement nigérian reste optimiste quant à la capacité d’adaptation et d’amélioration de cette stratégie. La volonté exprimée d’ « ajuster la méthode sans abandonner l’objectif » suggère une approche pragmatique et une reconnaissance des imperfections initiales. Cette démarche pourrait impliquer la mise en place de mécanismes de coordination plus efficaces, la clarification des modalités de fixation des prix et l’amélioration des infrastructures logistiques pour faciliter les échanges en naira. À terme, si ces ajustements s’avèrent efficaces, cette politique pourrait renforcer la position du naira et réduire la dépendance du Nigeria aux fluctuations du dollar américain dans ses transactions pétrolières.