Confronté à une production nationale de pétrole en déclin et à des difficultés de paiement en devises étrangères, le président nigérian Bola Tinubu entreprend une restructuration profonde de la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC). Cette initiative vise également à relancer l’approvisionnement en brut sur le marché local, marquant une volonté de transformation du secteur. Ces mesures surviennent dans un contexte économique délicat pour le Nigeria.

Réformes et nouvelle politique de vente au Nigéria

Le président Bola Ahmed Tinubu agit fermement face à la crise du secteur pétrolier nigérian. La production de pétrole du pays a atteint un niveau historiquement bas. Les prix du brut ont subi une chute après l’annonce de nouvelles taxes douanières américaines. En réponse, le chef de l’État a récemment limogé une dizaine de hauts responsables de la NNPC. Il a réaffirmé une politique de vente de pétrole en naira.

Cette politique cherche à stimuler le raffinage local et à réduire la dépendance aux devises étrangères. La décision a été officialisée par un communiqué du ministère nigérian des Finances, publié le mercredi 9 avril. Le ministère a précisé que la politique de vente en monnaie locale reste en vigueur. Elle le restera tant qu’elle servira « l’intérêt public » et les objectifs économiques du pays. L’initiative « Naira contre pétrole brut » soutient la transformation locale des hydrocarbures. Elle vise à renforcer la sécurité énergétique du Nigeria.

Cette clarification intervient dans un contexte de tensions. Un différend oppose la NNPC et le milliardaire Aliko Dangote. Sa méga-raffinerie de Lagos avait suspendu ses livraisons de carburant sur le marché local. Dangote était contraint de payer son brut en dollars. Il avait préféré geler ses ventes internes. Cette situation a contribué à la récente flambée des prix de l’essence dans tout le pays. La réorientation gouvernementale fait suite au limogeage de onze cadres dirigeants de la NNPC la semaine dernière.

Parmi eux se trouvait l’ancien président. Bola Tinubu a nommé Ahmadu Musa Kida comme nouveau président du conseil d’administration. Il a confié les rênes exécutives à Bayo Bashir Ojulari. Cette double nomination est perçue comme une tentative de restaurer la crédibilité de l’entreprise publique. La NNPC est souvent critiquée pour son manque de transparence. Des soupçons de corruption existent également.

Implications et perspectives

La nouvelle direction de la NNPC a pour mission de mettre en œuvre les réformes initiées par le président Tinubu. L’objectif principal est de revitaliser le secteur pétrolier nigérian. Cela passe par une augmentation de la production et une plus grande autonomie en matière de raffinage. La politique de vente en naira pourrait encourager les investissements dans les raffineries locales. Elle pourrait aussi stabiliser les prix des carburants à long terme.

Cependant, la réaction des acteurs du marché, comme Aliko Dangote, sera cruciale pour le succès de cette initiative. Le gouvernement devra trouver un équilibre entre ses objectifs de souveraineté économique et les réalités du commerce international du pétrole. La transparence et la bonne gouvernance au sein de la NNPC resteront des facteurs déterminants pour restaurer la confiance et attirer les investissements nécessaires à la croissance du secteur. Les prochaines semaines et les prochains mois seront essentiels pour observer les premiers effets concrets de cette ambitieuse réforme.