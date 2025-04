En avril 2025, la NSIA Banque Côte d’Ivoire, en collaboration avec la Fondation SEPHIS, a établi un partenariat stratégique pour promouvoir l’autonomisation économique des femmes entrepreneures. Cette initiative vise à mobiliser un fonds de trois milliards de francs CFA destiné à soutenir financièrement des projets portés par des femmes, dans l’objectif de favoriser un écosystème entrepreneurial plus équitable et inclusif.

NSIA Banque, un soutien à l’entrepreneuriat féminin

La NSIA Banque Côte d’Ivoire a mis en place une ligne de crédit de trois milliards de francs CFA, réservée aux femmes ayant suivi les formations de la Fondation SEPHIS. Les entrepreneures retenues pourront bénéficier de financements pouvant atteindre 500 millions de francs CFA par projet, à des conditions avantageuses. La Fondation SEPHIS assurera la sélection, l’accompagnement et le suivi des bénéficiaires, garantissant ainsi l’efficacité du programme.

En plus du volet financier, la NSIA Banque CI participera activement aux actions d’accompagnement menées par la fondation. Cet appui portera sur des domaines essentiels comme la gestion stratégique, la structuration des projets et la gouvernance, dans le but de renforcer les capacités des entrepreneures et d’assurer la pérennité de leurs entreprises.

Ce partenariat entre la NSIA Banque Côte d’Ivoire et la Fondation SEPHIS marque une étape importante pour le développement de l’entrepreneuriat féminin en Côte d’Ivoire. En alliant appui financier et accompagnement technique, cette initiative entend surmonter les obstacles que rencontrent encore de nombreuses femmes pour accéder aux ressources nécessaires à la croissance de leurs projets. Elle s’inscrit dans une démarche durable visant à créer un environnement entrepreneurial inclusif, où les femmes peuvent entreprendre, innover et participer activement au développement économique du pays.