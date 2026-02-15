© OM : Medhi Benatia n'est plus le directeur sportif

À Marseille, c’est la grosse bombe de ce dimanche. Le Marocain Mehdi Benatia vient de démissionner de son poste de directeur sportif de l’OM.

OM : Mehdi Benatia démissionne

Au lendemain du match nul entre l’OM et le RC Strasbourg (2-2), Medhi Benatia, le directeur sportif du club, a annoncé ce dimanche 15 février 2026 qu’il quittait son poste. Une décision qu’il a prise depuis le lundi 9 février. Mais le Marocain a choisi ce dimanche pour officialiser la nouvelle à travers un long message qu’il a posté sur sur ses réseaux sociaux.

L’Olympique de Marseille a perdu Roberto de Zerbi la semaine dernière, et c’est désormais au tour du directeur sportif de claquer la porte.

Le message de Benatia : « Supporters, Marseillais. Depuis mon arrivée au club, j’ai toujours agi avec le cœur et une seule obsession : redonner à l’Olympique de Marseille la place qu’il mérite. Je connais ce club, je sais ce qu’il exige et la passion qui l’anime. Aujourd’hui, nous sommes encore dans la course. L’objectif de la qualification en Ligue des Champions est clairement à notre portée et nous sommes toujours en lice pour ramener la Coupe de France à la maison. Malgré les récentes déconvenues et certains scénarios cruels, sportivement, le projet avance, mais je ne peux ignorer le climat actuel. Je ressens une insatisfaction croissante, une rupture que je regrette profondément. À Marseille, le résultat est le seul juge de paix. Vous connaissez ma franchise et ma transparence ; donc, compte tenu des crispations autour de la direction, j’ai effectivement posé (et non proposé) ma démission, car selon moi, le club passera toujours avant les hommes et je ne souhaite pas que ma présence devienne une entrave ou un poids pour l’organisation et le développement. C’est pourquoi, après une longue réflexion, j’ai pris mes responsabilités et j’ai décidé, le lundi 9 février, de mettre fin à ma collaboration avec l’OM. Je pars avec le sentiment d’avoir fait le maximum sur le plan professionnel, mais avec le regret de ne pas avoir réussi à apaiser l’environnement autour du groupe qui, selon moi, a largement les capacités d’atteindre les objectifs demandés. Restez derrière eux, encouragez-les comme vous savez le faire ! Je souhaite aux joueurs et au staff une réussite totale pour cette fin de saison. Marseille est et restera à part « Allez l’OM » Bien évidemment, je prendrai le temps d’expliquer mon choix le moment voulu. Medhi Benatia. »