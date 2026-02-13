CAN 2027 : le Kenya favorable à un report de la compétition

Pour venir confirmer les rumeurs autour de la CAN 2027, le Kenya a ouvert la porte ces dernières heures à un report de la compétition qu’il co-organisera avec la Tanzanie et l’Ouganda.

CAN 2027 : le Kenya veut un report, la raison

Le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie sont les trois pays hôtes de la CAN 2027. Mais, seront-ils prêts pour la compétition prévue dans un an ? C’est la question centrale de ces derniers jours. Si les chantiers avancent lentement, et qu’une équipe d’inspection de la Confédération africaine de football (CAF) évalue actuellement l’état des travaux sur place; l’incertitude règne.

Ces derniers jours, des rumeurs faisaient état d’un possible report de la CAN 2027 d’un an. D’autant plus que les candidats ne se bousculaient pas pour organiser l’édition suivante. Depuis peu, la tendance a changé. Le Maroc, le duo Afrique du Sud-Botswana et l’Ethiopie auraient officiellement signifié à la CAF leur souhait d’accueillir la CAN 2028.

Cela vient jeter davantage le trouble sur la CAN 2027. Pour ne rien arranger, Nicholas Musonye, le président du comité d’organisation local kényan, s’est montré favorable à un potentiel report du tournoi continental. Dans une interview pour l’AFP, Nicholas Musonye a affirmé qu’une prorogation « serait bénéfique pour le Kenya, le pays se préparant activement aux élections générales nationales d’août 2027 ».

Des menaces sécuritaires donc, liées au prochain scrutin présidentiel. Ce phénomène est même récurrent dans la région. « Nous avons constaté le climat tendu qui règne autour de ces élections en Tanzanie, en Ouganda et même au Kenya. La sécurité ne pourrait être garantie pour une compétition d’une telle envergure que la Coupe d’Afrique des Nations. », a ajouté Nicholas Musonye.