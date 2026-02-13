© Juventus : Jeremie Boga heureux de son départ de l'OGC Nice

Dans les dernières heures du mercato hivernal, l’Ivoirien, Jeremie Boga a débarqué à la Juventus en provenance de l’OGC Nice. Un transfert qui a survenu alors qu’il était en arrêt de travail pendant deux mois après avoir été pris à partie par des supporters de l’OGC Nice. Récemment, l’Ivoirien s’est confié dans une interview accordée à DAZN. Il voit son transfert comme une véritable délivrance.

Juventus : Jeremie Boga se livre sur ses derniers jours à Nice

Le 1er février 2026, Jeremie Boga a quitté Nice pour direction la Juventus. Pour l’international ivoirien, l’histoire avec l’OGC Nice a pris fin le 31 novembre dernier. En effet, de retour après une défaite à Lorient (1-3), les Aiglons avaient reçu ce soir-là un accueil violent à l’entrée de leur centre d’entraînement, et l’Ivoirien avait été roué de coups, comme son coéquipier Terem Moffi. Suite à ces événements, l’international ivoirien n’a plus porté le maillot niçois.

Dans une interview accordée à DAZN récemment, Jeremie Boga s’est exprimé pour la première fois depuis ces incidents. « J’étais coincé chez moi pendant deux mois» «Je suis reconnaissant chaque matin d’être ici, après ce qui s’est passé à Nice », a d’abord l’Ivoirien, avant de revenir sur les derniers mois compliqués.

« Comme vous l’avez vu, il s’est passé un peu de tout avec les supporters. Ça a été une période difficile pour moi et ma famille : je ne peux pas encore entrer dans les détails, j’étais coincé chez moi pendant deux mois avec seulement mon entraîneur et ma femme. C’était dur, mais je suis heureux d’en être sorti, poursuit Boga. La première semaine, j’ai perdu quelques kilos car je ne mangeais pas beaucoup, et ma famille était aussi un peu inquiète : c’était une période difficile à oublier, je veux passer à autre chose.», a raconté Jeremie Boga.

Le joueur voit la Juventus comme son sauveur. « Est-ce que la Juventus m’a un peu sauvé ? Oui, ils m’ont sauvé : pour moi, c’était comme une bénédiction, assure l’ex-Niçois. J’étais hors de l’équipe pendant deux mois, et maintenant je suis à la Juventus. C’est un rêve pour moi, je dois prouver à chaque entraînement et à chaque match la chance que j’ai eue. », a ajouté Jeremie Boga.