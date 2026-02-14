CAN 2027 : La CAF confirme la tenue du tournoi

Face aux rumeurs croissante sur le maintien de la CAN 2027 prévue pour l’an prochain, la CAF s’est voulue rassurante ce vendredi 13 février 2025. La compétition se jouera initialement comme convenue.

CAN 2027 : Patrice Motsepe confirme

Lors d’une conférence organisationnelle majeure de la CAF ce vendredi, Patrice Motsepe, président de l’instance, a tenu à confirmer que la CAN 2027 aura lieu dans les dates prévues, malgré certaines inquiétudes liées à l’infrastructure et à la logistique dans les pays hôtes. La compétition sera organisée par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda.

« Nous avons beaucoup œuvré pour que la CAN se tienne en Afrique de l’Est, et notre engagement reste intact. Je suis convaincu que nous organiserons une CAN très réussie dans ces trois pays. La CAF travaillera en étroite collaboration avec les pays hôtes afin de garantir que tous les aspects du tournoi, des infrastructures à la logistique, répondent aux normes les plus exigeantes« , a déclaré Patrice Motsepe à l’issue d’une réunion du comité exécutif de son organisation.

Outre la CAN 2027, Motsepe a dévoilé plusieurs changements structurants qui devraient transformer durablement la compétition et l’organisation du football africain. Après des décennies à se jouer tous les deux ans, la CAF a décidé que, dès l’édition de 2028, la CAN se disputera tous les quatre ans, au même rythme que les autres grandes compétitions continentales comme l’Euro ou la Copa América.

Une réforme qui vise à mieux harmoniser le calendrier international, éviter les conflits récurrents avec les championnats européens et réduire la pression sur les clubs qui doivent libérer leurs joueurs pour le tournoi.

Sur le plan économique, Motsepe a également laissé entendre que les récompenses financières pour les compétitions africaines vont être significativement augmentées, notamment pour la CAN, où le vainqueur pourrait toucher un montant substantiellement plus élevé qu’auparavant.