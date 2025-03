L’international ghanéen Osman Bukari a déclaré qu’il avait attiré une attention considérable après avoir réalisé la célèbre célébration « siuu » de Cristiano Ronaldo, suite à son but en Coupe du Monde 2022. L’attaquant d’Austin FC a expliqué qu’il était devenu encore plus célèbre et qu’on continuait à parler de lui à Doha.

Foot : Osman Bukari révèle l’impact de sa célébration « siuu » en Coupe du Monde

Lors de la défaite du Ghana 2-3 contre le Portugal, Osman Bukari avait réduit le score avant d’effectuer cette célébration emblématique pour marquer ses débuts dans le tournoi.

« Tout ce que j’avais en tête à ce moment-là, c’était : ‘J’ai marqué un but ? Vraiment ?’, a-t-il confié à KVUE News. « En regardant la vidéo, je me suis dit que c’était un joli but. C’était un moment inoubliable, marquer en Coupe du Monde. »

Après le match, de nombreuses personnes l’ont contacté pour lui demander pourquoi il avait imité Ronaldo. Certains appréciaient son geste. « Au Ghana, beaucoup me reconnaissent grâce à cette célébration. Quand je suis là-bas, on me dit souvent : ‘C’est lui qui a célébré comme Ronaldo.' »

Après avoir quitté l’Europe où il avait remporté deux titres consécutifs avec l’Étoile Rouge de Belgrade, Bukari a rejoint Austin FC aux États-Unis en 2024.