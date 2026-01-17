© CAN 2025 : Le Nigeria s'offre la médaille de bronze

Au coup de siflet final de cette petite finale de la CAN 2025, le Nigeria a battu l’Egypte sur les tirs au but. Les Super Eagles remportent la médaille de bronze du tournoi.

CAN 2025 : Le Nigeria finit 3e

Bien avant la grande finale de cette CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc ce dimanche, l’Égypte et le Nigéria se retrouvaient ce samedi, à Casablanca, pour la « petite » finale. Pour ce match, Hossam Hassan et Éric Chelle ont décidé de faire tourner. Du côté du Nigeria, Bassey, Iwobi, Lookman et Osimhen étaient sur le banc. En face, Mohamed Salah était aligné d’entrée aux côtés d’Ashour et de Trezeguet, derrière un Mostafa Mohamed préféré à Marmoush.

Ce match de la troisième place entre les deux demi-finalistes a pris du temps avant de réellement s’emballer. En effet, après une période de domination de chaque côté, ce sont finalement les Super Eagles qui ont piqué en premier, grâce à Akor Adams avant que la VAR n’annule le but. C’était suite à une faute dans la surface (36e).

Au retour des vestiaires, Lookman trouvait le chemin des filets, peu de temps après son entrée en jeu. Encore une fois, cette réalisation nigériane fut refusée pour un hors-jeu (47e). Toujours à égalité au bout des 90 minutes (0-0), les deux équipes se sont départagées lors d’une séance de tirs au but. La première tentative nigériane a été stoppée, tout comme celle de Mohamed Salah pour les Égyptiens.

Après la tentative réussie d’Akor Adams, Nwabali repoussait le second tir des Pharaons, signé Omar Marmoush. Enfin, Ademola Lookman inscrivait le tir au but décisif pour les Super Eagles. Avec cette victoire (4-2 t.a.b.), le Nigeria d’Eric Chelle remporte la « petite finale » et termine sur le podium de cette CAN 2025.