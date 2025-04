Absent à la réunion du bureau politique, Jean-Louis Billon (JLB) a choisi de s’adresser aux militants par un message. Dans une vidéo diffusée, il pose un préalable avant la tenue de la convention tant attendue. Le bureau politique a déjà fixé la date de ladite convention, mais JLB pense qu’il faut un congrès en amont.

Côte d’Ivoire : Jean-Louis Billon en désaccord avec le bureau politique du PDCI-RDA

Jean-Louis Billon fait évoluer ses revendications dans son bras de fer avec le bureau politique du PDCI. Il réclamait fortement la tenue de la réunion du bureau politique et de la convention devant désigner le candidat du parti. Maintenant que ces deux points sont pris en compte, le concurrent de Tidjane Thiam monte les enchères.

Jean-Louis Billon se rappelle que depuis plus de 10 ans, le parti n’a pas tenu de congrès. « C’est une entorse grave à nos statuts. C’est une blessure pour notre démocratie interne, c’est aussi un danger pour notre avenir », a-t-il déclaré. Pour lui, le parti ne peut pas aller à la prochaine élection sur une base solide sans la tenue d’un congrès. Pour lui, rien n’est possible sans ce congrès de vérités. « La convention que nous attendons doit être précédée d’un congrès légitime. Pas pour bloquer, mais pour que chacun se sente entendu et représenté« , a-t-il martelé.

Il fait constater que le PDCI-RDA traverse une étape « décisive de son histoire ; une histoire qui mérite que l’on s’écoute et que l’on respecte nos textes et nos valeurs ».

« Aujourd’hui, je constate avec regret que l’ambiance autour de ce bureau politique est devenue délétère. Des appels à l’intimidation, des attaques personnelles. Des tensions qui n’ont rien à voir avec l’esprit du dialogue et du rassemblement qui ont toujours fait la force du PDCI », a déclaré Jean-Louis Billon.

Pour Billon, l’absence de Tidjane Thiam à la réunion du bureau politique est un « fait symbolique fort » qui confirme que le parti n’est pas dans des « conditions d’un dialogue vrai, apaisé et loyal ».

Jean-Louis Billon martèle qu’il n’est pas l’ennemi de son parti. « Je suis le fils d’un parti que j’aime profondément et pour lequel je me battrai toujours avec dignité », a-t-il dit. Il a assuré que son intention est de ramener le PDCI sur la voie de la cohésion et de la paix interne. « Nous ne pourrons pas construire la paix et la victoire sur la peur et les raccourcis. Nous avons besoin de vérité, nous avons besoin de courage et nous avons besoin de respecter les règles que nous nous sommes données ensemble. »