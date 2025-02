Sept pompiers de la caserne de Boussay, accompagnés de membres de l’association Amitié Sud Loire Bénin, se rendent à Adjohoun, au Bénin, pour une mission de formation aux premiers secours. Du 15 au 29 mars, ils partageront leur expertise avec 500 élèves et enseignants, les préparant à réagir en cas d’urgence. Cette action s’inscrit dans une collaboration de longue date entre les deux structures, témoignant d’un engagement humanitaire constant.

Bénin : des pompiers français au service de la sécurité civile

Pendant deux semaines, les participants bénéficieront d’un apprentissage complet, allant de la réanimation cardio-pulmonaire à la gestion des hémorragies, en passant par la conduite à tenir face à une personne inconsciente ou lors d’accidents domestiques. L’objectif est de sensibiliser le jeune public aux gestes qui peuvent faire la différence en cas d’urgence. « Il est essentiel de former les jeunes générations aux premiers secours, car ils sont les acteurs de demain en matière de sécurité », souligne un membre de l’équipe de formation.

Ce n’est pas la première fois que les pompiers de Boussay s’engagent au Bénin. En 2009, ils avaient déjà fait don de sept véhicules de secours. Cette nouvelle mission témoigne de leur volonté de poursuivre leur action humanitaire. « Nous sommes fiers de pouvoir partager notre savoir-faire avec les populations béninoises et de contribuer à renforcer la sécurité dans la région », déclare un pompier participant à la mission.

Cette mission est bien plus qu’une simple formation. Elle vise à instaurer une culture de la prévention et de la sécurité au sein de la communauté d’Adjohoun. En formant les jeunes et les enseignants, les pompiers français espèrent créer un effet boule de neige, incitant chacun à devenir un acteur de la sécurité civile.

Cette mission pourrait être renouvelée dans les prochaines années, avec une autre équipe de la caserne de Boussay. « Nous souhaitons établir un partenariat durable avec les autorités locales et les acteurs de la société civile béninoise, afin de pérenniser notre action et d’amplifier son impact », conclut un responsable de l’association Amitié Sud Loire Bénin.