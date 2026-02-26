Côte d’Ivoire : Nicolas Pépé ferme la porte à un retour en sélection

Non sélectionné pour la CAN 2025 au Maroc avec les Éléphants de la Côte d’Ivoire, Nicolas Pépé ne se voit plus sous les couleurs nationales lors des prochaines échéances.

Éléphants de la Côte d’Ivoire : Nicolas Pépé fait de grandes révélations

Lors d’une interview exclusive accordée à la Nouvelle Chaîne Ivoirienne (NCI), Nicolas Pépé, a partagé sans langue de bois, son état d’esprit actuel après sa non sélection pour la CAN 2025 au Maroc. L’ailier ivoirien a visiblement mal pris sa non sélection et il n’a pas marché ses mots.

« Le coach m’a appelé avant sa conférence de presse. Je n’ai pas répondu. Il m’a appelé deux fois, je n’ai pas répondu.Je voulais lui faire comprendre que ça ne servait à rien de m’appeler à ce moment-là, parce que c’était à chaud : la liste venait de sortir. Donc, quoi qu’il allait me dire, ça n’allait pas passer. Ce n’était pas le bon moment pour échanger. Sur le coup, lui aussi l’a compris, parce qu’il m’avait déjà parlé auparavant du fait qu’on se verrait pour la CAN. Il a donc compris ma réaction, n’a pas insisté, et je crois qu’on s’est rappelés deux jours après.Là, il m’a expliqué le pourquoi du comment. Concrètement, il m’a fait comprendre qu’il n’y était pour rien, que ça l’avait dépassé et qu’à quelques minutes de donner la liste, j’y figurais encore.Moi, j’ai dit : OK, c’est fait, c’est fait. Après ça, j’ai échangé avec le Président et je suis resté un peu en contact avec le coach avant qu’ils n’entrent dans la compétition. », a déclaré Nicolas Pépé.

Après cette situation qui lui a laissé un goût amer, Nicolas Pépé a déjà décidé de ne plus se projeter avec les Éléphants de la Côte d’Ivoire. « Je ne me projette pas sur Mars ni sur le Mondial. Je me concentre sur mon club. Je ne peux pas me projeter alors qu’il y a eu des incidents graves. », a-t-il ajouté.

L’avenir nous dira plus sur la suite de la carrière de Nicolas Pépé en sélection.