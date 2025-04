Le Real Madrid est sans nul doute le meilleur et le plus grand club du monde. Un statut acquis non seulement grâce aux joueurs de qualité qu’il possède, mais également grâce à ses performances sur le plan continental et international. Habitué aux remontées ces dernières années, le club merengue part favori face à Arsenal ce mercredi 16 avril 2025.

Le Real Madrid face à son destin

Le Real Madrid a connu une désillusion mardi dernier en s’inclinant 3-0 en déplacement à l’Emirates Stadium, face à Arsenal. Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions. Avec cette défaite, le club merengue a vu ses chances de qualification pour les demi-finales sérieusement réduites.

Toutefois, l’espoir reste permis. Pour y parvenir, Kylian Mbappé et ses coéquipiers devront s’imposer par un écart d’au moins trois buts. Un contexte qui annonce une rencontre très alléchante dans un Santiago Bernabéu en ébullition. Et ce, devant un parterre de supporteurs madrilènes qui ne ménageront aucun effort pour pousser leur équipe vers une remontée.

Le Real Madrid, spécialiste des remontées spectaculaires en Europe

Le Real Madrid a habitué les passionnés du ballon rond à des remontées spectaculaires en Ligue des champions. Selon les statistiques, le club dirigé par Carlo Ancelotti détient en Europe le plus haut pourcentage de matchs remportés après avoir perdu l’aller avec un déficit de trois buts. Un taux de 50 %, soit trois remontées sur six tentatives. Un record européen en la matière, jamais égalé. La dernière fois que le Real Madrid a réalisé une telle performance remonte à 1985, face au Borussia Mönchengladbach. Les deux autres remontées ont eu lieu respectivement contre Derby County (1975) et Anderlecht (1984).