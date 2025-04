La star française Kylian Mbappé et deux de ses coéquipiers du Real Madrid, Antonio Rüdiger et Dani Ceballos ont écopé d’une sanction par l’UEFA. Cette décision de l’instance de football européen fait suite à leur comportement jugé inapproprié lors de la huitième de finale retour de la Ligue des champions face à l’Atlético Madrid.

Amendes et suspensions différées pour Mbappé, Rüdiger et Ceballos après la victoire face à l’Atlético en Ligue des champions

La qualification héroïque du Real Madrid face à l’Atlético Madrid en huitième de finale retour de la Ligue des champions a été suivie de sanctions disciplinaires de l’UEFA à l’encontre de trois de ses joueurs.

Selon les informations qui ont filtré, les joueurs madrilènes auraient manifesté leur joie de manière ostentatoire, ce qui aurait été interprété comme une provocation envers les supporters de l’Atlético Madrid. L’instance dirigeante du football européen a estimé que ce comportement était contraire aux règles de « conduite décente » attendue sur le terrain.

En conséquence, l’UEFA a infligé des amendes substantielles : 30 000 euros pour Mbappé, 40 000 euros pour Rüdiger et 20 000 euros pour Ceballos. De plus, Mbappé et Rüdiger ont écopé d’une suspension d’un match européen. Cependant, ces suspensions ne prendront effet que dans un an, ce qui signifie qu’ils seront disponibles pour les matchs de cette saison en particulier, le quart de finale aller contre Arsenal.

Vinicius Jr épargné par les sanctions

Bien qu’une enquête ait également été ouverte concernant le comportement de Vinicius Jr, l’UEFA a finalement décidé de ne pas infliger de sanction à l’attaquant brésilien. Ces nouvelles sanctions montrent que les joueurs sont tenus de maîtriser leurs émotions et de faire preuve de respect envers les supporters adverses, même dans l’euphorie de la victoire.