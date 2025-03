La RS Berkane a marqué l’histoire du football marocain en décrochant son tout premier titre de champion après un match nul 1-1 contre l’Ittihad Touarga, samedi soir. Ce résultat, obtenu lors de la 25e journée de la Ligue 1 marocaine, a permis à Berkane de s’assurer le titre avec 60 points.

RS Berkane : Premier titre historique en Ligue 1 marocaine !

Avec une avance confortable de 15 points sur leur poursuivant le plus proche, les FAR de Rabat, et cinq matchs encore à disputer, la victoire est désormais hors de portée pour les autres équipes. Grâce à ce sacre, Berkane jouera la Ligue des Champions de la CAF la saison prochaine.

Berkane a réalisé une campagne impressionnante, enregistrant 18 victoires, six nuls et seulement une défaite, contre le Fath Union Sportive. Grâce à une performance constante tout au long de la saison, l’équipe a su conserver sa place en tête du championnat, consolidant ainsi son statut de meilleure équipe du football marocain cette année.