La Confédération Africaine de Football (CAF) est tenue d’intégrer Samuel Eto’o Fils sur la liste des candidats pour les élections du Comité Exécutif, et de lui verser une indemnisation de 8 000 francs suisses, soit plus de cinq millions FCFA. Il s’agit d’une décision rendue par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) qui fait jurisprudence.

Le TAS tranche en faveur de Samuel Eto’o : la CAF contrainte de valider sa candidature et de l’indemniser

Dans sa décision rendue publique le vendredi 7 mars 2025, le TAS a ordonné à la CAF d’inclure Samuel Eto’o sur la liste des candidats pour l’élection des membres du Comité Exécutif, prévue lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 mars 2025. En plus de cette décision qui bouleverse le paysage du football africain, l’instance africaine de football a été condamnée à verser 8 000 francs suisses (5 531 847 FCFA) au président de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) en guise de dédommagement pour les frais d’avocat engagés dans cette affaire.

Cette indemnisation et la reconnaissance de sa candidature renforcent la position de du meilleur buteur de l’histoire de Coupe d’Afrique des nations (CAN), qui ambitionne un poste au sein du Comité Exécutif de la CAF. Cette décision du TAS marque une étape importante dans le processus électoral et confirme la légitimité de la candidature de Samuel Eto’o.