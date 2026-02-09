Sénégal : 14 personnes arrêtées pour viol sur mineurs

Au Sénégal, quatorze (14) personnes ont été arrêtées par la police dans une affaire de pédopornographie transnationale. L’enquête a été ouverte à la suite de l’interpellation en France d’un premier suspect, Pierre Robert. La suite de l’enquête a été conduite par les services sénégalais, appuyés par la justice française.

Affaire Pierre Robert : 14 membres du réseau pédopornographique arrêtés au Sénégal

Après plusieurs mois de travaux, la police sénégalaise livre les premiers résultats d’une enquête d’envergure sur un dossier de pédopornographie impliquant des mineurs de moins de 15 ans. Au total, 14 personnes ont été arrêtées dans cette première phase de l’enquête et présentées au parquet de Dakar. La police a indiqué que les mis en cause sont poursuivis pour « viol sur mineurs de moins de 15 ans », « transmission volontaire du VIH » et « actes contre nature ».

Les perquisitions effectuées ont permis aux policiers de mettre la main sur des téléphones, ordinateurs, documents médicaux et des produits pharmaceutiques antirétroviraux. Les profils des membres du réseau sont variés. On y retrouve des fonctionnaires, des étudiants et des artisans. Certains sont bien connus du grand public.

Les enquêtes ont révélé que parmi les quatorze suspects arrêtés entre Dakar et Kaolack, certains travaillaient avec le cerveau du réseau, en la personne de Pierre Robert. La mission de la bande est de recruter de jeunes garçons afin de les initier à des pratiques sexuelles. Les scènes sont filmées et envoyées à Pierre Robert contre de l’argent que le groupe recevait via transfert Western Union.

Début février, un autres réseau de transmission volontaire du VIH sida a été démantelé par les services de sécurité sénégalais. Dans ce dossier, douze (12) ont été arrêtés. Ils sont poursuivis pour « association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH/Sida par rapports sexuels non protégés et mise en danger de la vie d’autrui ».