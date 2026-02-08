© Sénégal : le calme de retour dans les universités de Dakar

Au Sénégal, de vives tensions persistent autour des bourses étudiantes. Les facs de Dakar, Saint-Louis et Thiès ont fermé les restaurants universitaires après des journées de gratuité réclamées par les étudiants au cours de la semaine. De violents affrontements ont opposé vendredi dernier policiers et étudiants dans les universités de Dakar et Saint-Louis. Mais, le calme est revenu ce samedi 7 février 2026.

Sénégal : le calme revient à l’université Cheikh-Anta-Diop

Au Sénégal, le calme est revenu à l’université Cheikh-Anta-Diop. Toutefois l’urgence est toujours de trouver de quoi manger. Le restaurant universitaire permet normalement aux étudiants de prendre trois repas par jour pour 250 francs CFA, moins de 40 centimes d’euro. Selon les informations de RFI, sur la pelouse du campus social, des étudiantes préparent des marmites de riz au poisson pendant que des groupes de jeunes patientent. En effet, les présidents d’amicale ont pris le relais pour aider quelques étudiants.

« Chacun va donner 100 000 francs CFA, comme ça fera peut-être 500 voire 1 million de francs. Certes, c’est minime par rapport au nombre qui est là, mais on essaie de se débrouiller avec les moyens du bord. On fait des cotisations pour essayer de voir comment on va faire pour donner aux étudiants quelque chose à manger », a confié Mbaye Biteye, le président de l’amicale de la faculté d’économie-gestion :

Au cœur du conflit, le retard dans le versement des bourses. Les aménagements proposés par la direction ne convainquent pas. Certains étudiants envisagent même de rentrer chez eux si la situation perdure. Le centre des œuvres universitaires de Dakar (Sénégal) affirme dans un communiqué que les restaurants resteront fermés jusqu’à nouvel ordre. Une reprise de la mobilisation est même annoncée dès demain.