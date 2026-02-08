© Sénégal : un réseau de transmission du VIH sida démantelé

Au Sénégal, la Division des investigations criminelles (Dic) a procédé à l’arrestation de plusieurs membres d’un réseau. Ils sont précisément au nombre de douze (12), tous de nationalité sénégalaise. Ils sont accusés de transmission volontaire du VIH/Sida par rapports sexuels. L’opération a été menée par la Brigade de recherches de Keur Massar.

Sénégal : plusieurs personnes arrêtées pour transmission volontaire du VIH sida

Plusieurs chefs d’accusation pèsent contre les membres du réseau démantelé. Ils doivent se défendre contre les faits d’association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH/Sida par rapports sexuels non protégés et mise en danger de la vie d’autrui. Selon une note d’information de la Gendarmerie nationale, l’enquête a été ouverte à la suite d’un renseignement qui a mis les forces de l’ordre sur la piste d’un « individu séropositif qui continuait à s’adonner à des actes contre nature ».

Il est le premier de la bande à être interpellé le 4 février 2026 et soumis à un test de dépistage du VIH/Sida. Les enquêteurs indiquent que « le certificat médical délivré par le médecin atteste que l’homme en question était porteur du virus du VIH/Sida ».

Lors de son interrogatoire, il aurait avoué être conscient de son état de santé et aurait « sciemment contaminé une dizaine de personnes, contactées notamment à travers des groupes Whatsapp ». Deux de ses partenaires ont également déclaré avoir contaminé sciemment d’autres personnes. Sur les douze (12) personnes interpellées, six (06) sont déclarées séropositives, deux (02) sont en attente de confirmation. Les quatre personnes restantes sont déclarées séronégatives. L’enquête se poursuit afin de mettre la main sur d’autres membres éventuels du réseau.