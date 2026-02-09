© Sénégal oriental : Bassirou Diomaye Faye clôt sa tournée avec un message fort

Le président Bassirou Diomaye Faye a bouclé ce dimanche 8 février 2026 sa tournée économique dans le Sénégal oriental. Une tournée qui couvrait les régions de Tambacounda et de Kédougou. Au terme de sa tournée le président sénégalais a laissé un message sur les réseaux sociaux.

Bassirou Diomaye Faye fait le bilan de sa tournée dans le Sénégal oriental

Dans un message publié sur sa page Facebook, le Président du Sénégal Bassirou Diomaye Faye a exprimé un sentiment de responsabilité et de reconnaissance, saluant l’accueil chaleureux et la disponibilité des populations locales.

Lors des différentes étapes de cette tournée, le président Diomaye Faye dit avoir été interpellé par des préoccupations récurrentes, notamment liées à l’emploi, à l’accès aux services sociaux de base, au désenclavement, à la formation et à la sécurité. Des attentes qu’il qualifie de légitimes et révélatrices d’une forte aspiration à la justice sociale et à l’équité territoriale.

Bassirou Diomaye Faye a également rendu un hommage appuyé aux Forces de défense et de sécurité ainsi qu’à l’administration territoriale, saluant leur professionnalisme, leur engagement et leur proximité avec les populations. Il a rappelé que leur action demeure un pilier essentiel de la stabilité, de la cohésion nationale et du développement durable.

« J’achève ma tournée à Tambacounda et à Kédougou avec un profond sentiment de responsabilité et de reconnaissance. Je tiens d’abord à remercier les populations de ces deux belles régions pour l’accueil chaleureux et la sincérité avec laquelle elles m’ont reçu. Leur écoute, leur patience et leur confiance rappellent combien le lien entre l’État et les citoyens se nourrit de respect mutuel et de présence réelle sur le terrain. Au fil des étapes, j’ai entendu des préoccupations justes et constantes, liées à l’emploi, à l’accès aux services essentiels, au désenclavement, à la formation et à la sécurité. Ces attentes traduisent une aspiration légitime à l’équité territoriale et à la justice sociale. Elles rappellent que le développement n’a de sens que s’il profite à tous, sans distinction de région, d’origine ou de condition, et qu’aucun territoire ne doit rester à l’écart de l’effort national. Je veux également saluer et encourager les Forces de défense et de sécurité, ainsi que l’administration territoriale, pour leur engagement, leur professionnalisme et leur sens du devoir. Leur présence, leur vigilance et leur proximité avec les populations constituent un pilier essentiel de la stabilité, de la cohésion nationale et du développement durable. La République leur doit reconnaissance et soutien constant, partout où elles sont déployées. Je quitte le Sénégal oriental avec une détermination renforcée. Celle de poursuivre, avec méthode et constance, le travail engagé pour transformer les réalités du quotidien, réduire les inégalités et bâtir un développement plus juste, plus équilibré et plus humain. », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.