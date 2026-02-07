Maroc : détenus, des supporters sénégalais entament une grève de la faim

Détenus au Maroc, dix-huit supporters sénégalais entament une grève de la faim. Ils dénoncent des vices dans la conduite de leur dossier et exigent qu’on leur donne l’occasion de s’expliquer. Ils ont été arrêtés à la suite des incidents survenus lors de la finale de la CAN qui a opposé le Maroc au Sénégal.

Maroc : des supporters sénégalais en grève de la faim

La visite du Premier ministre Ousmane Sonko au Maroc n’a pas permis de régler automatiquement le problème des supporters sénégalais détenus. Ils sont toujours en détention sans une vision claire de leur sort. Ils souhaiteraient que leur interrogatoire se passe en wolof au lieu du français et de l’arabe que les agents de police parlent. Ils lancent une grève de la faim afin que leurs doléances soient prises en compte. Après un premier report, leur procès reprend le 12 février prochain.

Ces supporters sénégalais arrêtés lors de la finale sont poursuivis pour « actes de violence notamment contre les forces de l’ordre », « la dégradation d’équipements sportifs ainsi que des jets de projectiles ». Ces actes ont été constatés à la suite du but refusé à l’équipe sénégalaise et du penalty accordé à l’équipe marocaine. L’équipe sénégalaise avait refusé de continuer le match pendant quelques minutes. Un gros cafouillage qui a quelque peu terni l’image du football africain.

Au sommet de l’État, la situation a été gérée diplomatiquement entre autorités. Quant à la CAF, première instance du football africain, elle a infligé de lourdes sanctions aux deux sélections. La demande du Maroc de gagner sur tapis vert a été rejetée par la CAF qui confirme ainsi la victoire du Sénégal. du Sénégal à la finale.